 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Реджеп Тайип Эрдоган совершит официальный визит в Беларусь

    Ожидается участие президента Турции на открытии Минской мечети

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ 11 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершит официальный визит в Беларусь.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, информацию об этом распространила пресс-служба президента.

    Отмечается, что в ходе визита состоится двусторонняя встреча между президентом Турции и его белорусским коллегой Александром Лукашенко, будут обсуждены региональные вопросы.

    Во время визита ожидается подписание различных контрактов и протоколов с целью развития двустороннего сотрудничества. Кроме того, пройдет Турецко-белорусский торговый форум.

    Кроме того, ожидается участие Р.Т.Эрдогана на открытии мечети, построенной в Минске Турецким фондом по работе с религиозными структурами. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi