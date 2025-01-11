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Реджеп Тайип Эрдоган назначил нового посла Турции в Азербайджане

Реджеп Тайип Эрдоган назначил нового посла Турции в Азербайджане В соответствии с решением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Бирол Акгюн назначен чрезвычайным и полномочным послом Турции в Азербайджане.
В регионе
11 января 2025 г. 04:08
Реджеп Тайип Эрдоган назначил нового посла Турции в Азербайджане

В соответствии с решением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Бирол Акгюн назначен чрезвычайным и полномочным послом Турции в Азербайджане.

Как сообщает Report, соответствующее постановление турецкого лидера размещено на портале правовой информации Resmi Gazete.

До этого Бирол Акгюн занимал должность председателя Турецкого образовательного фонда Maarif Vakfı.

В рамках президентского указа также были проведены другие назначения. Заместителем министра иностранных дел Турции стал Зеки Левент Гюмрюкчу. Кроме того, Ферхат Алкан назначен послом Турции в Республике Мозамбик, а главный советник президента Якуп Чаймазоглу — послом в Хашимитском Королевстве Иордания. Также были сделаны назначения послов в Кубу и ОАЭ.

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Версия на азербайджанском языке ФотоƏrdoğan Azərbaycana yeni səfir təyin edib

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