Реджеп Тайип Эрдоган назначил нового посла Турции в Азербайджане

В соответствии с решением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Бирол Акгюн назначен чрезвычайным и полномочным послом Турции в Азербайджане.

В соответствии с решением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Бирол Акгюн назначен чрезвычайным и полномочным послом Турции в Азербайджане.

Как сообщает Report, соответствующее постановление турецкого лидера размещено на портале правовой информации Resmi Gazete .

До этого Бирол Акгюн занимал должность председателя Турецкого образовательного фонда Maarif Vakfı.

В рамках президентского указа также были проведены другие назначения. Заместителем министра иностранных дел Турции стал Зеки Левент Гюмрюкчу. Кроме того, Ферхат Алкан назначен послом Турции в Республике Мозамбик, а главный советник президента Якуп Чаймазоглу — послом в Хашимитском Королевстве Иордания. Также были сделаны назначения послов в Кубу и ОАЭ.