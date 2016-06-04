​Реджеп Тайип Эрдоган: Армяне чинили зверства в Нагорном Карабахе

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ "Принятая Бундестагом Германии резолюция не имеет никакого отношения к армянам. Их просто использовали".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на конференции турецких предпринимателей.

Он сообщил, что армянский вопрос стал наиболее приемлемым средством для использования против Турции: "Свидетели убийств кипрских греков все еще живы. Армяне чинили зверства в Нагорном Карабахе. Пережившие эти зверства люди также живы сегодня и от них можно услышать всю правду".

Р.Т.Эрдоган подчеркнул, что Турция категорически отвергает обвинения в "армянском геноциде: "Однако Турция готова принять результаты исследований историков по данному вопросу. Но готовы ли к этому Армения и некоторые другие страны?".

Президент отметил, что в настоящее время в Турции проживают тысячи армян: "Мы также приютили 3 млн. беженцев".