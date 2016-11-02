Реджеп Тайип Эрдоган: Африканские страны должны быть более внимательны в отношении террористической организации FETÖ

Стамбул. 2 ноября. REPORT.AZ/ "Страны африканского континента должны быть внимательны в отношении террористической организации FETÖ. Мы призываем наших братьев к пробуждению".

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на впервые прошедшем в Стамбуле экономическом и деловом форуме Африка-Турция.

Президент Турции заявил о деятельности FETÖ в 170-ти странах: "Многие из этих стран расположены в Африке. Будьте смелыми и закрывайте двери перед этой организацией. Борьба с FETÖ является нашей общей борьбой. Мы стали свидетелями поддержки африканских братьев, оказанной нам 15 июля. Впредь мы окажем необходимую поддержку для очистки ваших стран от этой организации".

Р.Т.Эрдоган также рассказал о созданных в Турции просветительских кружков: "В Турции был создан Фонд просвещения. С помощью министерств образования этих стран мы перевели на имя государства школы, открытые этой организацией за рубежом под видом турецких школ. Мы хотим открыть в африканских странах как можно больше посольств Турции. Надеюсь, нам удастся добиться этой цели".