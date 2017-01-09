Реджеп Тайип Эрдоган: У меня язык не поворачивается называть их друзьями

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ "У меня язык не поворачивается называть их друзьями".

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на 9-ой конференции послов Турции в зарубежных странах.

Высказав резкую критику в адрес союзников официальной Анкары на Западе, президент отметил о назначении на должность ректора в США члена FETÖ (террористическая организация Фетхуллаха Гюлена – Report), имя которого включено в Турции в "черный список": "Как же так? Мы не осознаем причины унижения европейских ценностей до такой степени. В то время, когда сирийским беженцам отказывают в убежище, террористам РПК и FETÖ преподносят это право на золотом блюдце. Они заступаются за террористов и тех, кто совершил попытку госпереворота. Естественно, перед подобной картиной у меня не переворачивается язык называть их друзьями. Как минимум, это не подходит государствам, которые мы называем союзниками".

Отметим, что с 8 января в Анкаре проходит 9-ая конференция послов Турции в зарубежных странах. На мероприятии под названием "К 2023 году: Национальные ценности и глобальные цели" также обсуждается вопрос борьбы с терроризмом.

На конференции также участвуют министр иностранных дел ныне председательствующей в Евросоюзе Мальты Джордж Велла, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе, министр иностранных дел Туниса Хмайис аль-Джхинауи, глава МИД Финляндии Тимо Сойни, гендиректор Международной организации по миграции Лейс Свинг.

Мероприятие завершится 14 января.