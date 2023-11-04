Эрдоган: Турция рассчитывает провести конференцию по ситуации на Ближнем Востоке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает провести в республике конференцию по ситуации на Ближнем Востоке с участием всех заинтересованных сторон для достижения мира.

Турция рассчитывает провести конференцию по ситуации на Ближнем Востоке с участием всех заинтересованных сторон для достижения мира.

Как передает Report со ссылкой на Hürriyet, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Наша главная цель заключается в установлении окончательного мира в израильско-палестинской проблеме. Мы призываем к этому, например, хотим собрать все заинтересованные стороны на конференцию", - заявил Эрдоган в интервью турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь из Казахстана.

Власти республики ранее заявляли, что прилагают активные усилия по урегулированию палестино-израильского конфликта, в том числе в рамках инициативы создания системы стран-гарантов и созыва международной мирной конференции по Ближнему Востоку.