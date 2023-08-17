РБК: Выполняющие рейсы в РФ авиакомпании ждут трудности после отключения от SITA

Авиакомпании, выполняющие рейсы в Россию или из нее, могут ждать новые трудности при организации полетов из-за отключения от каналов швейцарской компании Societe Internationale de Telecommunication Aeronautiqes (SITA) в сентябре этого года.

Авиакомпании, выполняющие рейсы в Россию или из нее, могут ждать новые трудности при организации полетов из-за отключения от каналов швейцарской компании Societe Internationale de Telecommunication Aeronautiqes (SITA) в сентябре этого года.

Как передает Report, об этом сообщает РБК.

Канал SITA представляет из себя "авиационный SWIFT" - традиционный и наиболее распространенный инструмент в мировой гражданской авиации для обмена данными, например, между авиакомпаниями и аэропортами.

После отключения от SITA российские авиакомпании больше не смогут передавать через шлюзы швейцарской компании сведения о рейсах, пассажирах и багаже в информационные системы международных аэропортов.

В Минтрансе РФ заявили, что для международных перевозок предстоит обеспечить обмен данными между российской и международными сетями и организовать альтернативные каналы связи.