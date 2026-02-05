Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Разыскиваемый за кражу 1,5 тонны топлива гражданин Кыргызстана задержан в США

    В регионе
    • 05 февраля, 2026
    • 10:01
    Разыскиваемый за кражу 1,5 тонны топлива гражданин Кыргызстана задержан в США

    В США задержали гражданина Кыргызстана, разыскиваемого по линии Интерпола.

    Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщили в МВД Кыргызстана.

    Он с 2023 года находился в международном розыске за мошенничество.

    "Действуя по предварительному сговору с гражданином А. Ч., который занимал руководящую должность в организации, реализующей нефтепродукты, Ы.М. похитил 1 536,51 тонны печного топлива на сумму 51,8 млн сомов (около $593 тыс.)", - сообщили в ведомстве.

    США Кыргызстан Интерпол розыск хищение топливо
    Ты - Король

    Последние новости

    11:26

    В Абу-Даби начался второй день переговоров Украины, РФ и США

    Другие страны
    11:24

    Премьер Польши находится с визитом в Киеве

    В регионе
    11:23

    CFI Financial Group стал единственным владельцем "дочки" в Азербайджане

    Финансы
    11:15

    SOCAR AQŞ в течение двух лет пробурит 8 скважин в Турции

    Энергетика
    11:13

    Азербайджан запускает глобальную кампанию по продвижению туризма

    Туризм
    11:11

    Рафиев: Африканский континент является частью Движения неприсоединения

    Внешняя политика
    11:09

    МИД Кубы призвал США ослабить давление и предложил сферы для сотрудничества

    Другие страны
    11:05

    Маск запустил Starlink в Таджикистане

    Другие страны
    11:02

    Вэнс посетит Азербайджан и Армению после открытия Олимпиады в Италии

    Внешняя политика
    Лента новостей