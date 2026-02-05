Разыскиваемый за кражу 1,5 тонны топлива гражданин Кыргызстана задержан в США

В США задержали гражданина Кыргызстана, разыскиваемого по линии Интерпола.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщили в МВД Кыргызстана.

Он с 2023 года находился в международном розыске за мошенничество.

"Действуя по предварительному сговору с гражданином А. Ч., который занимал руководящую должность в организации, реализующей нефтепродукты, Ы.М. похитил 1 536,51 тонны печного топлива на сумму 51,8 млн сомов (около $593 тыс.)", - сообщили в ведомстве.