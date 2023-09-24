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Разведслужбы Ирана предотвратили 30 терактов в Тегеране

Разведслужбы Ирана предотвратили 30 терактов в Тегеране Разведывательные службы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС страны) предотвратили 30 взрывов в Тегеране.
В регионе
24 сентября 2023 г. 18:27
Разведслужбы Ирана предотвратили 30 терактов в Тегеране

Разведывательные службы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС страны) предотвратили 30 взрывов в Тегеране.

Как передает Report со ссылкой на ISNA, об этом сообщило министерство разведки исламской республики.

"Спецслужбы обнаружили, нейтрализовали и арестовали всех виновников заговора, целью которых была организация 30 террористических взрывов в густонаселенных районах Тегерана", - приводит заявление министерства агентство ISNA.

По его информации, сотрудники разведслужб задержали 28 подозреваемых в трех провинциях - Альборз, Западный Азербайджан и Тегеран. Все они связаны с террористической группировкой "Исламское государство".

В ходе задержаний у преступников обнаружили большое количество взрывных устройств, в том числе бомбы замедленного действия и пояса смертников. Кроме того, у террористов имелись 17 единиц оружия, боеприпасы и устройства спутниковой связи.

Во время одной из антитеррористических операций двое сотрудников разведслужб исламской республики были ранены.

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