Разведка Украины: В РФ может произойти мятеж или военное противостояние

Вследствие успешных действий Сил безопасности и обороны Украины и деоккупации территорий возможны внутренние конфликты внутри РФ.

Вследствие успешных действий Сил безопасности и обороны Украины и деоккупации территорий возможны внутренние конфликты внутри РФ.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, соответствующий сценарий могут также обусловить успешные действия повстанцев, которые борются за свои права на территории РФ. Он также отметил, что операция добровольцев "Русского Добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" до сих пор продолжается.