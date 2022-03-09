Разведка США: Россия потеряла 10% военного актива в Украине

Российские войска, по данным разведки США, стремительно теряют технику в Украине. Потери РФ за две недели достигают 10% военного актива.

Российские войска, по данным разведки США, стремительно теряют технику в Украине. Потери РФ за две недели достигают 10% военного актива.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил CNN.

Источники телеканала в американской разведке сообщают, что от 8% до 10% российских военных активов, использовавшихся во время вторжения в Украину, в настоящее время уничтожены или выведены из строя.

Потерянная техника включает танки, самолеты, артиллерию и другое военное имущество. Это почти вдвое превышает потери, о которых разведка сообщала на прошлой недели.

По ее оценкам, Россия за прошлую неделю потеряла от 3% до 5% военной техники.

Напомним, по данным Министерства обороны США, Россия задействовала в Украине почти 100 процентов своей боевой мощи.