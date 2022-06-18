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Разведка: РФ использует "гуманитарные" коридоры для депортации жителей Северодонецка

Разведка: РФ использует "гуманитарные" коридоры для депортации жителей Северодонецка Россия за последние двое суток возобновила свои усилия по наступлению к югу от Изюма с целью углубиться в Донецкую область и окружить Северодонецк. Так называемые "гуманитарные коридоры" используются для депортации украинцев на оккупированные территории.
В регионе
18 июня 2022 г. 10:17
Разведка: РФ использует гуманитарные коридоры для депортации жителей Северодонецка

Россия за последние двое суток возобновила свои усилия по наступлению к югу от Изюма с целью углубиться в Донецкую область и окружить Северодонецк. Так называемые "гуманитарные коридоры" используются для депортации украинцев на оккупированные территории.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом Министерство обороны Великобритании в написало в Twitter.

Как отмечается в сводке, с 14 июня официальные лица РФ заявляют, что они пытаются создать гуманитарные коридоры, чтобы гражданские лица могли эвакуироваться из Северодонецка.

Минобороны считает, что украинские граждане, застрявшие в Северодонецке, скорее всего, с подозрением отнесутся к использованию предложенного коридора. Варианты покинуть город ограничены разрушением мостов, но предложенный Россией маршрут приведет их в город Сватово.

"Если мирные жители, оказавшиеся в ловушке, не примут предложения выйти через коридор, русские, скорее всего, сделают из этого оправдание в том, что делают меньше различий между ними и любыми украинскими военными целями в этом районе", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya MN: “Rusiya Severodonetsk sakinlərini deportasiya etmək üçün “humanitar dəhlizlər”dən istifadə edir”

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