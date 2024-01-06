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Разведка Ирана: К взрывам в Кермане причастен уроженец Таджикистана

Разведка Ирана: К взрывам в Кермане причастен уроженец Таджикистана В Иране установили личность одного из людей, устроивших теракт на кладбище в Кермане.
В регионе
6 января 2024 г. 11:46
Разведка Ирана: К взрывам в Кермане причастен уроженец Таджикистана

В Иране установили личность одного из людей, устроивших теракт на кладбище в Кермане.

Как передает Report со ссылкой на таджикские СМИ, об этом сообщает Министерство информации (разведка) страны.

По имеющимся данным, смертник был гражданином Таджикистана.

"Из двух террористов-смертников у одного таджикское гражданство, личность второго террориста пока окончательно не установлена", - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что по данному теракту 12 подозреваемых были арестованы в 6 провинциях страны.

Напомним, трагедия произошла в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурных шествий в память о четвертой годовщине гибели генерала Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани.

По последним данным, число погибших достигло 89 человек, 12 из которых - дети младше 15 лет. Всего в происшествии получили ранения 284 человека.

Стало известно, что взрывы были произведены дистанционно - правоохранители установили, что две сумки со взрывчаткой находились недалеко от входа на кладбище в городе Керман.

Президент страны Ибрахим Раиси отложил ранее запланированный на 4 января визит в Турцию.

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