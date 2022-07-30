Разведка Ирана арестовала подданного Швеции по подозрению в шпионаже

Иранская разведка арестовала шведского подданного, который подозревается в шпионской деятельности на территории исламской республики.

Иранская разведка арестовала шведского подданного, который подозревается в шпионской деятельности на территории исламской республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу телерадиовещательная корпорация IRIB.

Отмечается, что задержанный неоднократно въезжал в Иран в составе групп из других иностранцев, ряд которых находился под наблюдением спецслужб. Последний раз он прибыл в республику несколько месяцев назад и был схвачен при попытке покинуть ее.

По информации IRIB, выявить подозреваемого удалось благодаря произведенному ранее аресту другого европейца, который занимался шпионской деятельностью в Иране.

Задержание произошло на фоне протестов Тегерана по поводу вердикта иранцу Хамиду Нури в Швеции. 14 июля Стокгольмский окружной суд приговорил его к пожизненному заключению за участие в организации казней на территории исламской республики в 1988 году.