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Разведка: Иран роет новую сеть туннелей на ядерном объекте

Разведка: Иран роет новую сеть туннелей на ядерном объекте Иран роет большую сеть туннелей к югу от ядерного объекта в Нетензе.
В регионе
17 июня 2022 г. 10:43

Иран роет большую сеть туннелей к югу от ядерного объекта в Нетензе.

Как передает Report со ссылкой на газету New York Times, об этом сообщили источники в израильской и американской разведке.

Скорее всего, это расширение завода по обогащению урана внутрь горы, рядом с которой он находится.

Также сообщалось, что официальные лица в администрации Байдена следили за строительством нового объекта более года и подозревают, что он предназначался для замены центрифуги. Байден собирается с визитом на Ближний Восток и пока не собирается педалировать свои претензии к Ирану.

По оценкам Израиля, целью Ирана является обогащение урана в больших количествах с помощью передовых центрифуг, которые уже установлены.

Ранее в этом месяце Международное агентство по атомной энергии заявило, что Иран находится всего в нескольких неделях от того, чтобы обогатить уран в количествах, достаточных для создания одной ядерной бомбы, хотя превращение его в пригодное для использования оружие может занять еще как минимум два года.

Иран также выключил 27 камер МАГАТЭ на ядерных объектах и теперь контролировать обогащение урана представляется затруднительным.

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Версия на азербайджанском языке KİV: "İran nüvə obyekti üçün yeni böyük tunel şəbəkəsi qazır"

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