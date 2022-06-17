Разведка: Иран роет новую сеть туннелей на ядерном объекте

Иран роет большую сеть туннелей к югу от ядерного объекта в Нетензе.

Иран роет большую сеть туннелей к югу от ядерного объекта в Нетензе.

Как передает Report со ссылкой на газету New York Times, об этом сообщили источники в израильской и американской разведке.

Скорее всего, это расширение завода по обогащению урана внутрь горы, рядом с которой он находится.

Также сообщалось, что официальные лица в администрации Байдена следили за строительством нового объекта более года и подозревают, что он предназначался для замены центрифуги. Байден собирается с визитом на Ближний Восток и пока не собирается педалировать свои претензии к Ирану.

По оценкам Израиля, целью Ирана является обогащение урана в больших количествах с помощью передовых центрифуг, которые уже установлены.

Ранее в этом месяце Международное агентство по атомной энергии заявило, что Иран находится всего в нескольких неделях от того, чтобы обогатить уран в количествах, достаточных для создания одной ядерной бомбы, хотя превращение его в пригодное для использования оружие может занять еще как минимум два года.

Иран также выключил 27 камер МАГАТЭ на ядерных объектах и теперь контролировать обогащение урана представляется затруднительным.