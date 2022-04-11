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Британская разведка: Российские войска могут применять фосфорные бомбы в битве за Мариуполь

Британская разведка: Российские войска могут применять фосфорные бомбы в битве за Мариуполь Применение российскими войсками фосфорных бомб в Донецкой области повышает вероятность их будущего применения в Мариуполе по мере усиления боев за город.
В регионе
11 апреля 2022 г. 09:51
Британская разведка: Российские войска могут применять фосфорные бомбы в битве за Мариуполь

Применение российскими войсками фосфорных бомб в Донецкой области повышает вероятность их будущего применения в Мариуполе по мере усиления боев за город.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в Twitter.

В Минобороны Великобритании подчеркнули, что, то что Россия продолжает использовать "неуправляемые бомбы", снижает способность войск различать цели и наносить удары, что может привести к значительному увеличению риска новых жертв среди гражданского населения.

"Российские обстрелы продолжались в Донецкой и Луганской областях, украинские силы отразили несколько атак, в результате которых были уничтожены российские танки, автомобили и артиллерийское оборудование", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке UK intelligence says Russia might use phosphorous munitions in Mariupol
Версия на азербайджанском языке Britaniya kəşfiyyatı: "Rusiya Mariupolda fosfor silahından istifadə edə bilər"

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