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Разрушенная Северная Салтовка в Харькове

Разрушенная Северная Салтовка в Харькове Район Северная Салтовка в Харьковской области Украины является одним из наиболее пострадавших от боевых действий населенных пунктов страны.
В регионе
26 января 2024 г. 11:03
Разрушенная Северная Салтовка в Харькове

Район Северная Салтовка в Харьковской области Украины является одним из наиболее пострадавших от боевых действий населенных пунктов страны.

Восточноевропейское бюро Report подготовило фоторепортаж из прифронтовой Северной Салтовки, почти полностью разрушенной за два года войны.

Район Северная Салтовка основан в 1980-х годах, и на момент начала войны имел достаточно современную инфраструктуру.

После начала войны между РФ и Украиной в феврале 2020 года Харьковская область, в том числе Северная Салтовка превратились в арену наиболее активных боевых действий. Район подвергался массированным обстрелам и бомбежкам, которые полностью уничтожили инфраструктуру некогда динамично развивавшегося населенного пункта.

Интенсивные удары по Салтовке наносятся и сейчас, в настоящее время район напоминает руины, на улицах редко можно встретить людей, здания также почти пустуют, не работают предприятия общественного питания.

По словам местных чиновников, до войны здесь проживало около 40 000 человек, а теперь осталось всего 1000 жителей.

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Версия на английском языке ФотоPHOTO REPORTAGE from destroyed district of Kharkiv
Версия на азербайджанском языке ФотоXarkovun məhv edilən rayonundan FOTOREPORTAJ

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