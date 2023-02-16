Изобретение азербайджанца помогло спасти 14 человек из-под завалов в Турции

Житель Азербайджана Джейхун Халилов с помощью разработанного им специального устройства помогает спасателям в поисково-спасательной операции в турецком Кахраманмараше. С помощью его устройства по сей день удалось спасти из-под завалов 14 человек.

Житель Азербайджана Джейхун Халилов с помощью разработанного им специального устройства помогает спасателям в поисково-спасательной операции в турецком Кахраманмараше. С помощью прибора по сей день удалось спасти из-под завалов 14 человек.

Как передает Report, об этом говорится в статье Anadolu.

Халилов сообщил агентству о том, что как только услышал о землетрясениях в братской страны, обратился к соответствующим органам в Азербайджане с просьбой включить его в состав спасателей, готовящихся к отправке в зону бедствия. Он принимает участие в поисково-спасательной операции в составе бригады ассоциации "Башир".

Мужчина рассказал, что прибор оснащен двумя камерами и диктофоном. Благодаря этому устройству ему удается "сканировать" завалы и выходить на связь с пострадавшими.

Для близких расстояний используется эндоскопическая камера, для более дальних точек - "гигрокамера".

Далее Халилов передает полученную информацию сотрудникам AFAD или другим спасателям. С помощью этого прибора уже удалось спасти из-под завалов 14 человек. Первой была 17-летняя девушка, которую извлекли 9 февраля из-под завалов жилого здания.

"Делаю все, что от меня зависит. Останусь в зоне бедствия столько, сколько понадобится", - заверил он.