Разоблачена очередная ложь минобороны Армении

По факту самоубийства солдата срочной службы ВС Армении Мгера Оганесяна возбуждено уголовное дело.
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В комитете отмечают, что военнослужащий выстрелил себе в голову из автомата АКМ 25 мая около 12:55.
"М.Оганесяна доставили в медицинский центр Ноемберяна, где была зарегистрирована его смерть", - сказали в комитете.
По факту возбуждено уголовное дело.
Ранее в минобороны Армении сообщали, что инцидент произошел в результате неосторожного обращения с огнестрельным оружием. Однако в Следственном комитете заявили, что солдат покончил жизнь самоубийством.