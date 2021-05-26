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Разоблачена очередная ложь минобороны Армении

Разоблачена очередная ложь минобороны Армении По факту самоубийства солдата срочной службы ВС Армении Мгера Оганесяна возбуждено уголовное дело
В регионе
26 мая 2021 г. 08:51
Разоблачена очередная ложь минобороны Армении

По факту самоубийства солдата срочной службы ВС Армении Мгера Оганесяна возбуждено уголовное дело.

Как передает Report со ссылкой на news.am, об этом сообщает Следственный комитет респулики.

В комитете отмечают, что военнослужащий выстрелил себе в голову из автомата АКМ 25 мая около 12:55.

"М.Оганесяна доставили в медицинский центр Ноемберяна, где была зарегистрирована его смерть", - сказали в комитете.

По факту возбуждено уголовное дело.

Ранее в минобороны Армении сообщали, что инцидент произошел в результате неосторожного обращения с огнестрельным оружием. Однако в Следственном комитете заявили, что солдат покончил жизнь самоубийством.

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