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Разоблачен французский покровитель армянских сепаратистов

Разоблачен французский покровитель армянских сепаратистов Лоран Вокье, председатель французского Регионального совета Овернь-Рона-Альпы, известный своей твердой проармянской позицией и готовящийся баллотироваться на президентских выборах 2027 года, обвиняется в превышении должностных полномочий.
В регионе
19 октября 2023 г. 22:48
Разоблачен французский покровитель армянских сепаратистов

Председатель французского Регионального совета Овернь-Рона-Альпы Лоран Вокье, известный своей твердой проармянской позицией и готовящийся баллотироваться на президентских выборах 2027 года, обвиняется в превышении должностных полномочий.

Как передает Report со ссылкой на французские СМИ, местные чиновники обнаружили множество недостатков в его предпринимательской деятельности.

Так, четверо сотрудников Лорана Вокье подозреваются в незаконной работе в областном совете.

При этом выяснилось, что он незаконно использовал бюджетные средства. Глава региональной экологической организации Фабьен Грэбер выступил против Л.Вокье во время обсуждения бюджета:

"Вы используете наш регион в своих корыстных целях на средства, которые вам не принадлежат. Мы больше не можем этого терпеть в эпоху налоговых сбережений!".

Депутат регионального совета, политик от Социалистической партии Наджат Вало-Белкасем заявил, что чрезмерные расходы, незаконное трудоустройство являются яркими примерами отсутствия прозрачности в том, как Вокье управляет финансами региона, и вызывают вопросы в его политическом будущем.

Отметим, что Лоран Вокье вместе с рядом проармянских политиков в июне этого года направил Франции и ООН коллективное обращение с целью оказания помощи армянским жителям, сославшись на якобы блокаду Карабаха. Ранее в апреле проармянский политик высказывал провокационные мысли на встрече с "министром иностранных дел" т.н сепаратистского режима Сергеем Казаряном. Лоран Вокье подчеркнул, что при поддержке региона, который он представляет, и организации армянской общины во Франции, он доставит в Ханкенди "гуманитарную помощь" и проведет ее по Лачынской дороге. Это заявление вызвало резкий протест со стороны официального Баку и было расценено как действия против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Erməni separatçılarının fransalı havadarı ifşa edilib

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