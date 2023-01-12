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Расследуется дело о взятке сотрудникам Росавиации от руководства Azur Air

Расследуется дело о взятке сотрудникам Росавиации от руководства Azur Air Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении руководства чартерной авиакомпании Azur Air по факту дачи взятки сотрудникам Росавиации.
В регионе
12 января 2023 г. 12:09
Расследуется дело о взятке сотрудникам Росавиации от руководства Azur Air

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении руководства чартерной авиакомпании Azur Air по факту дачи взятки сотрудникам Росавиации.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Дело возбуждено по ст. 291 УК РФ ("Дача взятки") в отношении руководителей Azur Air и расследуется следователями Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России", - сказал собеседник агентства.

Ранее РБК сообщил, что топ-менеджмент Azur Air и другие неустановленные лица, по версии следствия, оформили в июле 2021 года начальнику управления летной эксплуатации Росавиации Максиму Костылеву (уволился весной 2022 года) путевку через туроператора Anex Tour, занизив ее стоимость на 4,7 млн рублей. В состав путевки входил перелет бизнес-классом, проживание в турецком премиальном отеле Lujo Hotel Bodrum, который принадлежит Серхату Кочкару - председателю наблюдательного совета Azur Air. Следствие считает, что это могло повлиять на результаты проверки летной работы авиакомпании, в ходе которой были выявлены нарушения.

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Версия на английском языке Russia investigating bribery of Federal Air Transport Agency employees by Azur Air management

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