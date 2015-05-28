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    ​Расследование убийства Деда Хасана приостановлено

    При этом отмечается, что розыск подозреваемых продолжается

    Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Уголовное дело об убийстве «вора в законе» Деда Хасана приостановлено.

    По сообщениям Report, об этом передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    При этом отмечается, что розыск подозреваемых продолжается.

    «Следствие провело все предусмотренные законом мероприятия, однако это не привело к результату, после чего по прошествии двух лет с момента возбуждения дела следователь в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом приостановил расследование», — сказал источник.

    В январе 2013 года лидер преступного мира был убит выстрелом снайпера на выходе из московского ресторана «Старый фаэтон».    

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