​Расследование убийства Деда Хасана приостановлено

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Уголовное дело об убийстве «вора в законе» Деда Хасана приостановлено.

По сообщениям Report, об этом передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

При этом отмечается, что розыск подозреваемых продолжается.

«Следствие провело все предусмотренные законом мероприятия, однако это не привело к результату, после чего по прошествии двух лет с момента возбуждения дела следователь в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом приостановил расследование», — сказал источник.

В январе 2013 года лидер преступного мира был убит выстрелом снайпера на выходе из московского ресторана «Старый фаэтон».