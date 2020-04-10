Глава минздрава Армении: Распространяемость коронавируса вышла из-под контроля

"Мы не можем считать, что распространение коронавируса остановилось и погашено на 100%. Распространяемость коронавируса в Армении, как таковая, вышла из-под контроля".

Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил сегодня министр здравоохранения Армении Арсен Торосян на заседании постоянной парламентской комиссии по здравоохранению и социальным вопросам.

"Если раньше мы, например, выявляли 50 случаев заражения от одного источника, к примеру – 50 работников большого предприятия, то сейчас у нас есть 16, 20, 30 случаев, но из 10 или 20 разных источников. Следовательно, циркуляция коронавируса, как таковая, вышла из-под контроля", - сказал министр.

Он отметил, что независимо от всего, задача остается такой же – найти каждый возможный случай, протестировать, подтвердить, изолировать круг, вылечить и выписать после выздоровления.

"Мы должны продолжать наши действия то тех пор пока у нас есть силы, когда у всех нас, у страны иссякнут силы, тогда мы прекратим некоторые из этих действий. Оставим только тестирование и лечение, изоляции не будет, поскольку она уже станет бессмысленной из-за очень большой распространенности. В данном контексте нужно рассматривать снятие, ужесточение, изменение всех ограничительных мер, а не просто цифры", - сказал Арсен Торосян.

Напомним, число зараженных коронавирусом в Армении выросло до 937, 12 человек скончались.