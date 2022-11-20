Распространились кадры провокаций армянских военнослужащих на условной границе в Зангезуре

Распространились кадры провокаций со стороны армянских военнослужащих, дислоцированных около села Ханабах в Зангезуре на условной армяно-азербайджанской границе.
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На кадрах отчетливо видно, что посты расположены очень близко. В таком случае лишь выдержка азербайджанского воина спасает ситуацию.
Также вызывает интерес каковой будет реакция европейских наблюдателей, в зоне ответственности которых на территории Армении военнослужащие этой страны распущенно и спокойно допускают вышеуказанные действия.
Представляем соответствующие видеокадры: