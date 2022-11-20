Распространились кадры провокаций армянских военнослужащих на условной границе в Зангезуре

Распространились кадры провокаций со стороны армянских военнослужащих, дислоцированных на посту около села Ханабах в Зангезуре на условной армяно-азербайджанской границе.

Распространились кадры провокаций со стороны армянских военнослужащих, дислоцированных около села Ханабах в Зангезуре на условной армяно-азербайджанской границе.

Как передает Report со ссылкой на Oxu.az, на записи солдаты армянских ВС в состоянии алкогольного опьянения выражаются матом, чем, скорее всего, пытаются спровоцировать азербайджанских военнослужащих ответить, в том числе с применением оружия.

На кадрах отчетливо видно, что посты расположены очень близко. В таком случае лишь выдержка азербайджанского воина спасает ситуацию.

Также вызывает интерес каковой будет реакция европейских наблюдателей, в зоне ответственности которых на территории Армении военнослужащие этой страны распущенно и спокойно допускают вышеуказанные действия.

Представляем соответствующие видеокадры: