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Раскрыты подробности встречи лидеров Турции и ЕС

Раскрыты подробности встречи лидеров Турции и ЕС Глава Евросовета Шарль Мишель и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили перед саммитом НАТО возможности "придать новую динамику отношениям" Анкары и ЕС.
В регионе
10 июля 2023 г. 23:29
Раскрыты подробности встречи лидеров Турции и ЕС

Глава Евросовета Шарль Мишель и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили перед саммитом НАТО возможности "придать новую динамику отношениям" Анкары и ЕС.

Как передает Report, об этом в Twitter написал Ш.Мишель.

"Прошла хорошая встреча с президентом Эрдоганом на саммите НАТО. Мы изучили возможности, как сделать наше сотрудничество более значимым и чтобы придать новую динамику нашим отношениям", - говорится в твите.

Напомним, что Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в столицу Литвы для участия в работе саммита НАТО, который будет проходить 11-12 июля. В рамках визита в Вильнюсе также состоялась трехсторонняя встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона и генсека НАТО Йенса Столтенберга.

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Версия на азербайджанском языке Mişellə Ərdoğan arasında görüşün təfərrüatları açıqlanıb

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