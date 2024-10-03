Раскрыты некоторые подробности по делу о теракте в московском "Крокус Сити Холле"

Теракт в "Крокус сити холле" имел международный характер, его расследование представляет особую сложность, организатор и его соучастники скрываются за рубежом.
Как передает
Отмечается, что следствию необходимо провести большое количества следственных и процессуальных действий, направленных на установление фактических обстоятельств произошедшего, и иных лиц, причастных к совершению преступления.
При этом в рамках расследования уголовного дела российская сторона направила международные запросы об оказании правовой помощи, а для их исполнения необходимо время. В связи с этим срок предварительного следствия по уголовному делу продлен до девяти месяцев, то есть до 22 декабря 2024 года.
В материалах дела также подчеркивается, что четверо фигурантов являются боевиками группировки "Вилаят Хорасан", входящей в состав международной террористической организации ИГИЛ.