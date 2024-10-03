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Раскрыты некоторые подробности по делу о теракте в московском "Крокус Сити Холле"

Раскрыты некоторые подробности по делу о теракте в московском "Крокус Сити Холле" Теракт в "Крокус сити холле" имел международный характер, его расследование представляет особую сложность, организатор и его соучастники скрываются за рубежом.
В регионе
3 октября 2024 г. 05:40
Раскрыты некоторые подробности по делу о теракте в московском Крокус Сити Холле

Теракт в "Крокус сити холле" имел международный характер, его расследование представляет особую сложность, организатор и его соучастники скрываются за рубежом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в материалах дела.

Отмечается, что следствию необходимо провести большое количества следственных и процессуальных действий, направленных на установление фактических обстоятельств произошедшего, и иных лиц, причастных к совершению преступления.

При этом в рамках расследования уголовного дела российская сторона направила международные запросы об оказании правовой помощи, а для их исполнения необходимо время. В связи с этим срок предварительного следствия по уголовному делу продлен до девяти месяцев, то есть до 22 декабря 2024 года.

В материалах дела также подчеркивается, что четверо фигурантов являются боевиками группировки "Вилаят Хорасан", входящей в состав международной террористической организации ИГИЛ.

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Версия на азербайджанском языке “Crocus City Hall”dakı terror aktı ilə bağlı bəzi təfərrüatlar məlum olub

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