Раскрыт ущерб, нанесенный российской армии "Байрактарами"

Стал известен ущерб, нанесенный Арсеналу Вооруженных сил России ударным БПЛА ”Байрактар ТБ2".

Стал известен ущерб, нанесенный арсеналу Вооруженных сил России ударным БПЛА ”Байрактар ТБ2".

Как сообщает Report, о потерях сообщил военный портал Clash Report, ссылаясь на видеофакты.

По оценкам, с 24 февраля ”Байрактар ТБ2" уничтожил российскую технику на общую сумму около 600 миллионов долларов.

Сообщалось, что ударные БПЛА уничтожили в том числе две боевые машины десанта (ДДМ-2), два логистических поезда, 9 грузовых машин марки "КамАЗ", пять “Урал-4320” и 10 неустановленных транспортных средств.