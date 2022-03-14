Раскрыт ущерб, нанесенный российской армии "Байрактарами"

Стал известен ущерб, нанесенный арсеналу Вооруженных сил России ударным БПЛА ”Байрактар ТБ2".
Как сообщает Report, о потерях сообщил военный портал Clash Report, ссылаясь на видеофакты.
По оценкам, с 24 февраля ”Байрактар ТБ2" уничтожил российскую технику на общую сумму около 600 миллионов долларов.
Сообщалось, что ударные БПЛА уничтожили в том числе две боевые машины десанта (ДДМ-2), два логистических поезда, 9 грузовых машин марки "КамАЗ", пять “Урал-4320” и 10 неустановленных транспортных средств.