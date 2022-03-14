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Раскрыт ущерб, нанесенный российской армии "Байрактарами"

Раскрыт ущерб, нанесенный российской армии "Байрактарами" Стал известен ущерб, нанесенный Арсеналу Вооруженных сил России ударным БПЛА ”Байрактар ТБ2".
В регионе
14 марта 2022 г. 19:33
Раскрыт ущерб, нанесенный российской армии Байрактарами

Стал известен ущерб, нанесенный арсеналу Вооруженных сил России ударным БПЛА ”Байрактар ТБ2".

Как сообщает Report, о потерях сообщил военный портал Clash Report, ссылаясь на видеофакты.

По оценкам, с 24 февраля ”Байрактар ТБ2" уничтожил российскую технику на общую сумму около 600 миллионов долларов.

Сообщалось, что ударные БПЛА уничтожили в том числе две боевые машины десанта (ДДМ-2), два логистических поезда, 9 грузовых машин марки "КамАЗ", пять “Урал-4320” и 10 неустановленных транспортных средств.

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Версия на английском языке Damage inflicted on Russian army by Bayraktar drones revealed
Версия на азербайджанском языке “Bayraktar”ın Rusiya ordusuna vurduğu ziyan açıqlanıb

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