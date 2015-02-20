Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Раскрыт план покушения на дочь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Сумайю Эрдоган.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкий сайт "Sabah", об этом стало известно после изучения специалистами текста переписки Эмре Услу со своего аккаунта "@fuatavni_f" с членом Республиканской народной партии Турции Умутом Ораном и пользователем электронной почты "@saslojal".

В информации отмечается, что специалисты установили, что переписка была 31 января 2015 года.

По информации, некоторое время назад президент Турции Эрдоган сказал, что ему и его семье угрожает опасность.

В сообщении отмечается, что в переписке Услу намекает Орану на то, что реализация плана покушения начнется после инструкции "рассмотрите требования" Фатуллаха Гюлена. В месседже отмечается о прибытии из США в Стамбул наемного убийцы.

Услу написал пользователю "@saslojal", что убийца непременно должен быть человеком, готовым на смерть.

Напомним, Сумайя Эрдоган одна из двух дочерей президента Турции. Она считается почетным советником отца.