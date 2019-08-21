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Раскрыт факт крупного хищения в минобороны Армении

Раскрыт факт крупного хищения в минобороны Армении

Служба нацбезопасности Армении выявила случай хищения в крупных размерах в Минобороны страны. Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба СНБ.

По предварительным данным, должностные лица армянского военного ведомства вступили в преступный сговор с компанией-поставщиком и подписали договор о поставках по завышенной цене. 

В результате Минобороны перечислило поставщику на 21,7 миллиона драмов (около 45 тысяч долларов) больше, чем рыночная стоимость товара.

В следственном департаменте СНБ возбуждено уголовное дело.

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