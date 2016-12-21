Тбилиси. 21 декабря. REPORT.AZ/ Расходы грузинского парламента могут сократить на 2 млн. лари, то есть на около 710 тыс. долларов США.

Как сообщает грузинское бюро Report, с подобным предложением выступил председатель парламента Ираклий Кобахидзе.

Он предложил сократить расходы законодательного органа на 2 млн. лари и этим сэкономить госбюджет.

По его словам, в настоящее время ведутся обсуждения с правительством.

Как сообщил Report член грузинского парламента, азербайджанец Махир Дарзиев, бюджет законодательного органа на 2017 год утвержден в размере 58.031.7 лари: "Председатель парламента предложил сократить расходы на 2 млн. лари. Однако вопрос должен быть урегулирован в соответствии с решением парламента. Согласно Конституции страны, сокращение расходов парламента должно произойти с согласия самого законодательного органа. Данный вопрос рассмотрят в ходе внеочередного заседания".

М.Дарзиев не исключил принятия на заседании данного предложения председателя парламента.