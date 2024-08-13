Расчеты подразделений ракетных войск и артиллерии ВС Беларуси направились в РФ

Расчеты подразделений ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Беларуси направились на российский полигон, где отработают вопросы боевого применения.

Расчеты подразделений ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Беларуси направились на российский полигон, где отработают вопросы боевого применения.

Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе Миноботроны Беларуси.

Отмечается, что военные потренируются стрелять из ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня (РСЗО).

"В ходе полевого выхода с подразделениями будет проведено контрольное занятие по управлению ракетными ударами с боевыми пусками из ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня состоящих на вооружении Вооруженных сил Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

В понедельник оборонное ведомство сообщало о том, что военные ВВС и войск ПВО Беларуси прибыли в РФ для участия в совместном оперативно-тактическом учении с боевой стрельбой на полигоне "Ашулук". Всего в маневрах будут участвовать около четырех тысяч военных и 150 единиц техники.

Ранее в мае для ВКС России и ВВС Беларуси прошло совместное летно-тактическое учение. Военные отработали вопросы управления силами авиации, а также организации взаимодействия.