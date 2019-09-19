 Наверх

Омбудсмен: Ранние браки в Грузии встречаются не только в регионах компактного проживания нацменьшинств

Ранние браки встречаются не только в регионах проживания нацменьшинств

"В Грузии проблема ранних браков имеет место не только в регионах компактного проживания представителей нацменьшинств".    

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом в своем выступлении заявила грузинский омбудсмен Нино Ломджария. 

По ее словам, самый высокий показатель ранних браков отмечен в регионе Имерети: "Данный показатель также высок в Тбилиси, Аджарии, Шида-Картли, Квемо-Картли, регионе Самцхе-Джавахети". 

Н.Ломджария отметила, что согласно законодательству Грузии, вступление в брак несовершеннолетних запрещено законом: "Несмотря на это, случаи помолвки до достижения совершеннолетия возросли. Эти случаи в основном встречаются в регионах компактного проживания нацменьшинств".  

Отметим, что в Грузии сформировалось мнение, что ранние браки широко распространены лишь среди проживающих в стране азербайджанцев.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!