Раненый в Марнеули Джейхун Човдаров переведен в больничную палату

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Тбилиси. 28 октября. REPORT.AZ/ Джейхун Човдаров, получивший ранение выстрелом из огнестрельного оружия в селе Гызылхаджилы Марнеульского района Грузии, сегодня, 28 октября, переведен в палату.

Об этом грузинскому бюро Report сообщил его близкий друг Аяз Мамедов.

А. Мамедов сказал, что после обследования врачи сегодня перевели Д. Човдарова в палату: "Джейхун Човдаров чувствует себя хорошо. Сегодня он шутит, смеется с друзьями. Мы верим, что в ближайшие дни Джейхун начнет действовать в качестве члена муниципального совета".

А. Мамедов также отметил, что состояние другого раненого Вугара Байрамова нормальное. Он также в ближайшие дни будет выписан домой.

Отметим, что 19 октября неизвестные ранили из огнестрельного оружия Д. Човдарова и еще несколько человек в селе Гызылхаджилы Марнеульского района.

Д. Човдаров был выдвинут на пост муниципального депутата на выборах местного самоуправления от партии ”Грузинская мечта – демократическая Грузия”. 21 октября, собрав много голосов на выборах, он был избран муниципальным депутатом.