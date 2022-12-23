Раненый в Донецке экс-гендиректор "Роскосмоса" будет перевезен в Москву

Руководитель группы военных советников и научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин будет перевезен в Москву.

Руководитель группы военных советников и научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин будет перевезен в Москву.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил его помощник.

"Пока Дмитрий Олегович не прооперирован. Врачи в Донецке и в Ростове-на-Дону не решились делать операцию, учитывая ее сложность. После транспортировки в Москву решение о необходимой медицинской помощи будет принимать консилиум врачей", - сказал помощник.

Рогозин получил ранение в Донецке в четверг. Вместе с помощниками он попал под обстрел во время рабочей встречи после возвращения из одного из добровольческих объединений. Рогозина и еще двух пострадавших в ходе обстрела в Донецке доставили в Военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону. Во время обстрела погиб помощник Рогозина Михаил Бридасов.

Сейчас руководитель группы военных советников находится в Военном клиническом госпитале Ростова-на-Дону. Осколок мины попал ему в позвоночник.

Отметим, что Дмитрий Рогозин является бывшим генеральным директором Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос".