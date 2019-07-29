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Раненого в Турции белорусского дипломата перевели в обычную палату

​Раненого в Турции белорусского дипломата перевели в обычную палату
Посол Беларуси в Анкаре: Состояние раненного в Турции белорусского дипломата уже не вызывает опасений

Состояние раненного в Турции белорусского дипломата уже не вызывает опасений.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил посол Беларуси в Турции Андрей Савиных.

По его словам, дипломата уже перевели из реанимации в обычную палату.

Напомним, что на прошлой неделе белорусского дипломата, советника посольства Белоруссии Александра Поганшева тяжело ранили при вооруженном нападении в Анкаре. Сообщалось, что нападение на дипломата совершил его сосед, отставной военный, который позже покончил с собой. 

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