Ранее объявивший голодовку в нейтральной зоне "Звартноц" журналист уехал назад во Францию

Французский журналист армянского происхождения Лео Николян, проводивший голодовку в ереванском аэропорту "Звартноц" на протяжении 41 дня, вернулся во Францию.

Французский журналист армянского происхождения Лео Николян, проводивший голодовку в ереванском аэропорту "Звартноц" на протяжении 41 дня, вернулся во Францию.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.

"Мне нужно прийти в себя, улучшить состояние здоровья, поесть, чтобы продолжить борьбу", - заявил он в прямом эфире в соцсети, отметив, что похудел на 19 кг.

Журналист также заявил, что продолжит борьбу. Он намерен отправиться во вторник в Национальное собрание Франции и рассказать о происходящем в Армении.

Отметим, что Николяна не пустили в Армению, о чем он сообщил в своем видеообращении, записанном в столичном аэропорту "Звартноц". Журналисту при прохождении паспортного контроля заявили, что его въезд в Армению запрещен. В знак протеста он остался в аэропорту и объявил голодовку.