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Ранее объявивший голодовку в нейтральной зоне "Звартноц" журналист уехал назад во Францию

Ранее объявивший голодовку в нейтральной зоне "Звартноц" журналист уехал назад во Францию Французский журналист армянского происхождения Лео Николян, проводивший голодовку в ереванском аэропорту "Звартноц" на протяжении 41 дня, вернулся во Францию.
В регионе
3 июня 2024 г. 10:24
Ранее объявивший голодовку в нейтральной зоне Звартноц журналист уехал назад во Францию

Французский журналист армянского происхождения Лео Николян, проводивший голодовку в ереванском аэропорту "Звартноц" на протяжении 41 дня, вернулся во Францию.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.

"Мне нужно прийти в себя, улучшить состояние здоровья, поесть, чтобы продолжить борьбу", - заявил он в прямом эфире в соцсети, отметив, что похудел на 19 кг.

Журналист также заявил, что продолжит борьбу. Он намерен отправиться во вторник в Национальное собрание Франции и рассказать о происходящем в Армении.

Отметим, что Николяна не пустили в Армению, о чем он сообщил в своем видеообращении, записанном в столичном аэропорту "Звартноц". Журналисту при прохождении паспортного контроля заявили, что его въезд в Армению запрещен. В знак протеста он остался в аэропорту и объявил голодовку.

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Версия на английском языке French-Armenian journalist returns to France after 41-day hunger strike at Yerevan airport
Версия на азербайджанском языке İrəvan aeroportunda aclıq aksiyası keçirmiş jurnalist Fransaya qayıdıb

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