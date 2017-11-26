Рамзан Кадыров заявил о желании уйти с поста главы Чечни

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов оставить пост главы Чечни, так как считает, что для этого "пришло время".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в эфире программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1" Кадырова, который возглавляет республику с 2007 года, спросили, готов ли он уйти с поста.

"Можно сказать, это моя мечта. Быть руководителем региона и нести ответственность за народ, за республику перед Всевышним, перед руководством государства, ну и перед народом — это очень сложно", — ответил Кадыров.

Он пояснил, что за каждую ошибку нужно будет ответить "и в этой жизни, и в той". "Поэтому я бы сказал, что… ну, не то, что я устал, что я не хочу служить… А я считаю, что пришло время. Когда-то нужны были такие, как я — чтобы воевать, навести порядок. А у нас сегодня порядок, почитание, понимание в обществе, в России. В первую очередь, что признают нас как граждан России. Я считаю, что у нас пришло время сделать изменения и в Чеченской Республике", — сказал глава региона.

"Если меня спросят, кого вы хотите — есть несколько человек, которые на все 100% могут выполнять эти обязательства, обязанности на высшем уровне. А так это — как решат. Мы полагаем, а там располагают", — сказал он.