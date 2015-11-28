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    ​Рамзан Кадыров: Турция сбила российский Су-24 по указке США

    Глава Чечни обвинил Турцию в ведении бизнеса с ИГИЛ

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил Турцию в ведении бизнеса с ИГ.

    Как передает Report, Анкара ведёт бизнес и покупает у террористов нефть, написал глава Чечни на своей странице в Instagram.

    По словам Кадырова, сегодня Турция стала базой для вербовки и отправки террористов в Сирию, через Турцию туда едут бандиты со всего света.

    Также глава Чечни написал, что Турция по указке США сбила в Сирии российский Су-24.

    24 ноября бомбардировщик был сбит турецким F-16 над сирийской территорией. Один из двух пилотов погиб.

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