​Рамзан Кадыров: Турция сбила российский Су-24 по указке США

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил Турцию в ведении бизнеса с ИГ.

Как передает Report, Анкара ведёт бизнес и покупает у террористов нефть, написал глава Чечни на своей странице в Instagram.

По словам Кадырова, сегодня Турция стала базой для вербовки и отправки террористов в Сирию, через Турцию туда едут бандиты со всего света.

Также глава Чечни написал, что Турция по указке США сбила в Сирии российский Су-24.

24 ноября бомбардировщик был сбит турецким F-16 над сирийской территорией. Один из двух пилотов погиб.