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Рамзан Кадыров прокомментировал исчезновение в Чечне 17 человек

Рамзан Кадыров прокомментировал исчезновение в Чечне 17 человек Силовики в Чечне не располагают информацией об исчезновении 17 человек в регионе.
В регионе
26 декабря 2021 г. 21:18
Рамзан Кадыров прокомментировал исчезновение в Чечне 17 человек
Рамзан Кадыров

Силовики в Чечне не располагают информацией об исчезновении 17 человек в регионе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

В ходе пресс-конференции с главой региона журналистка задала вопрос о публикациях в местных СМИ о якобы исчезновении в республике 17 родственников блогеров, живущих за границей. По предположению прессы, это связано с критикой власти в Чечне.

"Сейчас они говорят, что похитили, я тоже слышал: женщин, родственников, да, 17 человек, говорят. Я задал вопрос Росгвардии, МВД, ФСБ, у них такой информации нет. Если у них есть, мы с удовольствием, будем искать", - сказал Кадыров.

"Я не владею такой информацией. Они это говорят сами, это их информация. Если есть доказательства, пусть говорят, покажут", - добавил глава Чечни.

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Версия на азербайджанском языке Kadırov Çeçenistanda 17 nəfərin itkin düşməsi ilə bağlı xəbəri şərh edib

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