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Рамзан Кадыров думает об уходе с поста главы Чечни

Рамзан Кадыров думает об уходе с поста главы Чечни Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал себя "долгожителем среди глав субъектов Российской Федерации" и заявил, что подумает об уходе с поста.
В регионе
3 сентября 2022 г. 18:18
Рамзан Кадыров думает об уходе с поста главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал себя "долгожителем среди глав субъектов Российской Федерации" и заявил, что подумает об уходе с поста.

Как передает Report, об этом заявил он в своем Telegram-канале.

"Сегодня узнал, что я, оказывается, "долгожитель" среди действующих глав субъектов Российской Федерации. Уже 15 лет как руковожу республикой. Думаю, что мое время пришло, пока меня не выгнали. Мы об этом уже начали думать", - сказал Кадыров.

В подписи к видео он отметил, что считает, что "вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск".

По словам Кадырова, когда-то он был "самым молодым и неопытным". "И сейчас таким неопытным остался, но молодость куда-то прошла. У нас, у кавказцев, чеченцев есть пословица: "Каким бы ни был гость уважаемым, долгожданным, если он вовремя уезжает, то это еще бывает приятнее", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Kadırov vəzifəsini tərk edə bilər: “Çox “oturduğumun” fərqinə vardım”

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