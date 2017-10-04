Рамазан Абдулатипов рассказал, чем будет заниматься после отставки

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов после отставки намерен заняться культурными образовательными проектами, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Напомним, что президент России Владимир Путин ранее принял отставку главы Дагестана Абдулатипова, временно исполняющим обязанности (врио) назначен руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев.

"Я думаю, что я буду профессором где-нибудь в хорошем московском вузе, заниматься культурными и образовательными проектами. Идей много, поэтому я без дела не останусь", - сказал Р.Абдулатипов.

Говоря о врио В.Васильеве экс-глава Дагестана отметил, что он "сможет определить дополнительные и перспективные направления для развития Дагестана", так как является опытным работником федерального уровня.