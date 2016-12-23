В Махачкале состоялась конференция "Научное и культурное наследие Азиза Алиева"

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ В Махачкале состоялась научно-практическая конференция "Научное и культурное наследие Азиза Алиева".

Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Дагестана, конференция посвящена 120-летию видного государственного, политического и общественного деятеля Азербайджана Азиза Алиева.

В мероприятии принял участие глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, а также делегация под руководством государственного советника Азербайджана по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии, академика Камала Абдуллаева.

В своем выступлении Рамазан Абдулатипов в частности сказал, что масштаб личности Азиза Алиева, его роль в укреплении братских отношений между дагестанским и азербайджанским народами, характеризуются тем, что для участия в конференции прибыла большая делегация гостей из братской Азербайджанской Республики.

"Говорить о жизни и деятельности Азиза Алиева одновременно и сложно, и легко. Сложно, ибо его деятельность носила масштабный характер, как государственного и партийного деятеля, в сложное историческое время, а просто, потому что все, что он делал, делал с достоинством и с честью, как профессионал и патриот, заслуги которого не нуждаются в особых отметках или поощрениях", - заявил Абдулатипов.