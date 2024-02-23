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Российские войска нанесли удар дронами по Одесской области, есть погибшие

Российские войска нанесли удар дронами по Одесской области, есть погибшие Во время российской атаки на Одесскую область один из пораженных над морем дронов упал на здание предприятия в прибрежной зоне Одессы, вызвал разрушения и пожар.
В регионе
23 февраля 2024 г. 08:08
Российские войска нанесли удар дронами по Одесской области, есть погибшие

Во время российской атаки на Одесскую область один из пораженных над морем дронов упал на здание предприятия в прибрежной зоне Одессы, вызвал разрушения и пожар.

Как передает Report, об этом сообщают Силы обороны юга Украины в Telegram.

Отмечается, что спасатели спасли охранницу, она не пострадала и обнаружили тело погибшего человека. Утром стало известно еще о двух погибших, которых нашли под завалами.

"Враг атаковал Одесскую область ударными дронами типа "Шахед". В то же время, с самолетов тактической и стратегической авиации, из акватории Черного моря, направил ракеты типа Х-31П и Х-22. Ракеты потеряли боевую способность в воздухе. Подразделения противовоздушной обороны сбили 9 дронов-камикадзе. Один из пораженных над морем дронов упал на здание предприятия в прибрежной зоне Одессы, вызвал разрушения и пожар", - отмечается в сообщении.

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Версия на английском языке Drone attacks against Odesa kill 3
Версия на азербайджанском языке Odessa vilayəti atəşə tutulub, ölənlər var

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