Российские войска нанесли удар дронами по Одесской области, есть погибшие

Во время российской атаки на Одесскую область один из пораженных над морем дронов упал на здание предприятия в прибрежной зоне Одессы, вызвал разрушения и пожар.

Во время российской атаки на Одесскую область один из пораженных над морем дронов упал на здание предприятия в прибрежной зоне Одессы, вызвал разрушения и пожар.

Как передает Report, об этом сообщают Силы обороны юга Украины в Telegram.

Отмечается, что спасатели спасли охранницу, она не пострадала и обнаружили тело погибшего человека. Утром стало известно еще о двух погибших, которых нашли под завалами.

"Враг атаковал Одесскую область ударными дронами типа "Шахед". В то же время, с самолетов тактической и стратегической авиации, из акватории Черного моря, направил ракеты типа Х-31П и Х-22. Ракеты потеряли боевую способность в воздухе. Подразделения противовоздушной обороны сбили 9 дронов-камикадзе. Один из пораженных над морем дронов упал на здание предприятия в прибрежной зоне Одессы, вызвал разрушения и пожар", - отмечается в сообщении.