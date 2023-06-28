Ракетный удар по Краматорску: количество погибших увеличилось

Число погибших в результате ракетного удара российских войск по Краматорску возросло до 11.
Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Александра Гончаренко и МВД.
"По состоянию на 17:00 (18:00 - бакинское) из-под завалов деблокированы тела 11 человек (в том числе 3 ребенка)", - отметили в Нацполиции.
На месте происшествия постоянно работают психологи ГСЧС, которые помогают пострадавшим людям. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Отметим, что ранее в Нацполиции заявили, что из-за обстрела Краматорска 61 человек получил ранение.