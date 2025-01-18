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Ракетный удар по центру Киева, разрушены объекты и дома, принадлежащие азербайджанцам

Ракетный удар по центру Киева, разрушены объекты и дома, принадлежащие азербайджанцам С утра 18 января Киев вновь подвергся мощным ракетным ударам.
В регионе
18 января 2025 г. 15:56
Ракетный удар по центру Киева, разрушены объекты и дома, принадлежащие азербайджанцам

С утра 18 января Киев вновь подвергся мощным ракетным ударам.

Как сообщил восточно-европейскому бюро Report главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Павел Петров, в результате атаки погибли 3 человека.

"Рано утром после сигналов тревоги российские войска начали ракетные удары по Шевченковскому району Киева. В результате погибли 3 человека. Количество раненых уточняется. 10 автомобилей, около 20 жилых домов либо уничтожены, либо серьезно повреждены. В настоящее время мы продолжаем поисково-спасательные работы. Разрушены магазины, станция метро, жилые дома, торговый центр и другие объекты. Сейчас отдельные группы ведут поиски под завалами в каждом разрушенном доме и объекте. В результате ударов пострадали также проживающие в районе азербайджанцы. Разрушены 4 различных объекта и дом, принадлежащие им", - добавил он.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijanis' houses, facilites destroyed in rocket attack on Kyiv city center
Версия на азербайджанском языке ФотоKiyevin mərkəzinə raket hücumu, azərbaycanlılara məxsus obyektlər və ev dağılıb - FOTOREPORTAJ

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