Ракетный удар дар по украинскому Николаеву: 12 погибших и 34 раненых

Число погибших в результате попадания ракеты в здание облгосадминистрации в г. Николаеве возросло до 12, раненых - 34.

Число погибших при попадании ракеты в здание облгосадминистрации в г.Николаеве возросло до 12, раненых - 34.

Как передает Report, об этом глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким написал в Telegram .

Он отметил, что спасательная операция продолжается. "На сейчас: 34 - раненых, 12 - погибших", - заявил Ким.

По предварительным данным, было гораздо меньше людей в здании, написал он.

Отметим, что ВС России нанесли ракетный удар по зданию Николаевской ОГА.

По данным ГСЧС Украины, в результате обстрела и попадания ракеты в девятиэтажное административное здание произошло разрушение центральной секции здания с 9 по 1 этаж без последующего горения.

Ранее сообщалось о 8 погибших и 30 раненых.