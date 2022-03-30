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Ракетный удар дар по украинскому Николаеву: 12 погибших и 34 раненых

Ракетный удар дар по украинскому Николаеву: 12 погибших и 34 раненых Число погибших в результате попадания ракеты в здание облгосадминистрации в г. Николаеве возросло до 12, раненых - 34.
В регионе
30 марта 2022 г. 08:10
Ракетный удар дар по украинскому Николаеву: 12 погибших и 34 раненых

Число погибших при попадании ракеты в здание облгосадминистрации в г.Николаеве возросло до 12, раненых - 34.

Как передает Report, об этом глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким написал в Telegram.

Он отметил, что спасательная операция продолжается. "На сейчас: 34 - раненых, 12 - погибших", - заявил Ким.

По предварительным данным, было гораздо меньше людей в здании, написал он.

Отметим, что ВС России нанесли ракетный удар по зданию Николаевской ОГА.

По данным ГСЧС Украины, в результате обстрела и попадания ракеты в девятиэтажное административное здание произошло разрушение центральной секции здания с 9 по 1 этаж без последующего горения.

Ранее сообщалось о 8 погибших и 30 раненых.

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Версия на английском языке 12 killed, 34 injured in missile attack on Ukraine's Mykolaiv
Версия на азербайджанском языке Ukraynanın Nikolayev şəhərinə endirilən raket zərbəsi zamanı 12 nəfər ölüb, onlarla yaralı var

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