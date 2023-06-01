Ракетный обстрел Киева: три человека погибли, еще 14 получили ранения

В Киеве во время обстрела российскими войсками три человека погибли, четверо получили ранения.

В Киеве при ракетном обстреле РФ погибли три человека, еще четверо получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщила в Telegram Киевская городская военная администрация (КГВА).

В двух районах столицы Украины - в Днепровском и Деснянском – было зафиксировано падение обломков боеприпасов, рассказал мэр Виталий Кличко.

В Деснянском районе, по предварительной информации, обломок боеприпаса упал на поликлинику, без возгорания. Кроме того, взрывом выбило окна в соседнем многоэтажном доме.

Известно о трех погибших, и еще девять человек были госпитализированы.

Как рассказал Кличко, всего в медучреждения из Днепровского и Деснянского районов столицы госпитализировали 7 пострадавших, а еще двум людям оказали помощь на месте. Однако позже он уточнил, что, по данным медиков, сейчас раненых уже 14 человек: 9 госпитализировали, 5 получили помощь на месте".

"Бригады скорой еще работают на местах вызовов", - добавил он.

Спасатели обнаружили в Деснянском районе 3 погибших, из них двое детей.

В Киевской ГВА уточнили, что возраст погибших детей - 5-6 и 12-13 лет.