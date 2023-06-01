О нас

Ракетный обстрел Киева: три человека погибли, еще 14 получили ранения

Ракетный обстрел Киева: три человека погибли, еще 14 получили ранения В Киеве во время обстрела российскими войсками три человека погибли, четверо получили ранения.
В регионе
1 июня 2023 г. 05:20
Ракетный обстрел Киева: три человека погибли, еще 14 получили ранения

В Киеве при ракетном обстреле РФ погибли три человека, еще четверо получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщила в Telegram Киевская городская военная администрация (КГВА).

В двух районах столицы Украины - в Днепровском и Деснянском – было зафиксировано падение обломков боеприпасов, рассказал мэр Виталий Кличко.

В Деснянском районе, по предварительной информации, обломок боеприпаса упал на поликлинику, без возгорания. Кроме того, взрывом выбило окна в соседнем многоэтажном доме.

Известно о трех погибших, и еще девять человек были госпитализированы.

Как рассказал Кличко, всего в медучреждения из Днепровского и Деснянского районов столицы госпитализировали 7 пострадавших, а еще двум людям оказали помощь на месте. Однако позже он уточнил, что, по данным медиков, сейчас раненых уже 14 человек: 9 госпитализировали, 5 получили помощь на месте".

"Бригады скорой еще работают на местах вызовов", - добавил он.

Спасатели обнаружили в Деснянском районе 3 погибших, из них двое детей.

В Киевской ГВА уточнили, что возраст погибших детей - 5-6 и 12-13 лет.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Kiyev atəşə tutulub, ölənlər və yaralananlar var

Самое важное

В Кишиневе состоялась встреча президентов Азербайджана и Молдовы
ФотоВ Кишиневе состоялась встреча президентов Азербайджана и Молдовы
31 мая 2023 г. 23:05
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам Бакинской энергетической недели
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам "Бакинской энергетической недели"
31 мая 2023 г. 16:00
Завершился официальный визит президента Израиля Ицхака Герцога в Азербайджан
Завершился официальный визит президента Израиля Ицхака Герцога в Азербайджан
31 мая 2023 г. 14:53
Байден: Азербайджан и США выстроили прочное партнерство
Байден: Азербайджан и США выстроили прочное партнерство
31 мая 2023 г. 14:12
Президент США направил письмо президенту Ильхаму Алиеву
Президент США направил письмо президенту Ильхаму Алиеву
31 мая 2023 г. 14:09
Президенты Азербайджана и Израиля выступили с заявлениями для прессы
ФотоПрезиденты Азербайджана и Израиля выступили с заявлениями для прессы
30 мая 2023 г. 21:31
Президент Ильхам Алиев: Еврейская община Азербайджана – большое богатство нашей страны
Президент Ильхам Алиев: Еврейская община Азербайджана – большое богатство нашей страны
30 мая 2023 г. 15:51
Президент Израиля Ицхак Герцог прибыл с официальным визитом в Азербайджан
Президент Израиля Ицхак Герцог прибыл с официальным визитом в Азербайджан
30 мая 2023 г. 10:33
Минобороны: Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу 19 раз
Минобороны: Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу 19 раз
30 мая 2023 г. 10:08
Президент Ильхам Алиев принял президента Всемирной федерации таэквондо
Президент Ильхам Алиев принял президента Всемирной федерации таэквондо
29 мая 2023 г. 12:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi