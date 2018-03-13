Ракетный корабль "Дагестан" вышел в Каспийское море в рекогносцировочный поход

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Ракетный корабль "Дагестан" Каспийской флотилии России вышел в море в двухдневный рекогносцировочный поход.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа РФ.

"В ходе похода ракетного корабля "Дагестан" специалисты флотилии проведут навигационно-гидрографическое исследование районов Каспийского моря, предназначенных для выполнения элементов боевой подготовки", - сказали в пресс-службе.

В частности, среди задач - маршрутный промер рельефа дна и исследование участков побережья для сбора данных об изменениях в акватории Каспийской флотилии.

Полученные данные в ходе двухдневного рекогносцировочного похода будут отражены на картах штурманской службы и переданы на корабли, катера и суда флотилии, отметили в пресс-службе.