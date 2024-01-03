Раиси: Заказчики и исполнители теракта в Иране будут выявлены и наказаны

"Заказчики и исполнители теракта в иранском Кермане, произошедшего во время траурных шествий в связи с годовщиной гибели генерала КСИР Касема Сулеймани, будут выявлены силами безопасности и правоохранительными органами Ирана и наказаны по заслугам".

"Заказчики и исполнители теракта в иранском Кермане, произошедшего во время траурных шествий в связи с годовщиной гибели генерала КСИР Касема Сулеймани, будут выявлены силами безопасности и правоохранительными органами Ирана и наказаны по заслугам".

Как передает Report, об этом заявил президент страны Ибрахим Раиси.

Президент Исламской Республики осудил "террористическое преступление" "антииранских преступников" в Кермане и выразил сочувствие семьям погибших. Он призвал местные власти предпринять необходимые меры для помощи пострадавшим.