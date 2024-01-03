О нас

Раиси: Заказчики и исполнители теракта в Иране будут выявлены и наказаны

Раиси: Заказчики и исполнители теракта в Иране будут выявлены и наказаны "Заказчики и исполнители теракта в иранском Кермане, произошедшего во время траурных шествий в связи с годовщиной гибели генерала КСИР Касема Сулеймани, будут выявлены силами безопасности и правоохранительными органами Ирана и наказаны по заслугам".
В регионе
3 января 2024 г. 22:41
Раиси: Заказчики и исполнители теракта в Иране будут выявлены и наказаны

"Заказчики и исполнители теракта в иранском Кермане, произошедшего во время траурных шествий в связи с годовщиной гибели генерала КСИР Касема Сулеймани, будут выявлены силами безопасности и правоохранительными органами Ирана и наказаны по заслугам".

Как передает Report, об этом заявил президент страны Ибрахим Раиси.

Президент Исламской Республики осудил "террористическое преступление" "антииранских преступников" в Кермане и выразил сочувствие семьям погибших. Он призвал местные власти предпринять необходимые меры для помощи пострадавшим.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İran Prezidenti: “Terror aktının sifarişçiləri və törədənlər müəyyənləşdirilərək cəzalandırılacaq”

Другие новости из категории

Эрдоган провел телефонный разговор с Раиси и выразил соболезнования в связи с терактом
Эрдоган провел телефонный разговор с Раиси и выразил соболезнования в связи с терактом
3 января 2024 г. 23:12
Генсек ООН осудил взрывы у кладбища в Иране
Генсек ООН осудил взрывы у кладбища в Иране
3 января 2024 г. 22:58
Яшар Гюлер: Наши усилия по укреплению стратегического союзничества с Азербайджаном продолжаются успешно
Яшар Гюлер: Наши усилия по укреплению стратегического союзничества с Азербайджаном продолжаются успешно
3 января 2024 г. 21:45
В иранском Кермане при взрыве погибли трое полицейских
В иранском Кермане при взрыве погибли трое полицейских
3 января 2024 г. 21:25
Число пострадавших от взрыва у кладбища в городе Керман в Иране достигло 211
ФотоЧисло пострадавших от взрыва у кладбища в городе Керман в Иране достигло 211
3 января 2024 г. 20:33
Блинкен посетит с визитом Турцию
Блинкен посетит с визитом Турцию
3 января 2024 г. 18:54
При взрывах в Иране погибли три сотрудника Красного Полумесяца
При взрывах в Иране погибли три сотрудника Красного Полумесяца
3 января 2024 г. 18:41
Амирбеков: Мины и разрушения - основные преграды в возвращении к прежней жизни в Карабахе
Амирбеков: Мины и разрушения - основные преграды в возвращении к прежней жизни в Карабахе
3 января 2024 г. 12:37
Создатель БПЛА Bayraktar стал рекордсменом Турции по выплатам налогов
Создатель БПЛА Bayraktar стал рекордсменом Турции по выплатам налогов
3 января 2024 г. 12:20
Амирбеков: Европа только выиграет от скорого подписания мира между Азербайджаном и Арменией
Амирбеков: Европа только выиграет от скорого подписания мира между Азербайджаном и Арменией
3 января 2024 г. 11:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi