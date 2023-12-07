Раиси: Взаимодействие России и Ирана продвигается хорошо

Взаимодействие России и Ирана в последние несколько лет продвигается хорошо.

Взаимодействие России и Ирана в последние несколько лет продвигается хорошо.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Ирана Ибрахим Раиси на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы наблюдаем, что взаимодействие с дружественной нам страной Российской Федерацией хорошо продвигается в последние несколько лет. Мы достигли прогресса и развития. Я думаю, что сегодняшние переговоры смогут способствовать созданию новых благоприятных условий для реализации тех потенциальных возможностей, которые есть у наших стран", - заявил Раиси.

Он отметил, что Россия и Иран сотрудничают в сфере энергетики, сельского хозяйства, образования, также идет обмен между университетами.

"По всем этим направлениям, конечно, можно предпринять качественные шаги, это будет в интересах наших стран и народов", - добавил Раиси.